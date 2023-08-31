Рогов заявил, что ВСУ атакуют Вербовое в Запорожье для окружения Работино Фото: REUTERS

Российское военнослужащие пресекли очередную попытку ВСУ окружить село Работино в Запорожской области. Об этом заявил руководитель местного общественного движения "Мы — вместе с Россией" Владимир Рогов.

По его словам, противник совершил переброску подкрепления на Ореховское направление и сосредоточил свои силы в районе поселка Вербовое.

"ВСУ планировали окружить Работино. Но планы противника сорваны", - приводит слова Рогова РИА Новости.

Кроме того, армия ВС РФ ударила по местам скопления войск Украины в лесопосадках. Основные атаки противника российской стороне удалось отбить и отбросить его от Вербового.

Между тем, за прошедшие сутки военные ВС РФ ликвидировали гаубицу Д-30 и самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" ВСУ с боекомплектами. Также было ликвидировано двенадцать военнослужащих ВСУ.