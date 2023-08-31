Глава МИД Австрии: Вена по-прежнему не будет поставлять оружие Киеву Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава министерства иностранных дел Австрии Александр Шалленберг в четверг, 31 августа, еще раз напомнил, что страна в соответствии со своим нейтральным статусом не будет участвовать в поставках вооружения Украине.

«С точки зрения Австрии я хотел бы совершенно четко сказать, что наша линия неизменна: для нас ясно, что мы не будем ни поставлять оружие, ни финансировать поставки оружия, это не изменится, это наш нейтральный статус», — подчеркнул Шалленберг в ходе встречи глав МИД Евросоюза, трансляция которой велась на сайте Еврокомиссии.

Комментируя планы ЕС собрать со стран-членов союза 20 млрд евро в течение четырех лет на военную помощь Украине, Шалленберг заявил, что необходимость выделения такой суммы, а также то, как она будет расходоваться, еще нужно обсудить.

Ранее стало известно, что верховный представитель Евросоюза по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель призвал выделить дополнительные 20 млрд евро для поставки Украине вооружения и техники.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто в ответ на это заявил, что Будапешт ждет отчета о трате ранее выделенных Европейским союзом Киеву 50-70 млрд евро.