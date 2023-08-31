Закон о трудовом воспитании не затронет детей с особенностями здоровья Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Закон, который предусматривает привлечение школьников к труду, не коснется детей с особенностями здоровья. Такое заявление в четверг, 31 августа, сделала председатель комитета Госдумы РФ по просвещению Ольга Казакова.

«Все воспитательные программы, безусловно, учитывают эти особенности. Ни один учитель не обяжет ребенка, у которого, например, аллергия на пыль или цветение, а родители предупредили об этом, выйти на субботник на территорию школы», — заявила парламентарий, комментируя недавно принятый закон.

Казакова призвала родителей поставить учителей в известность, если у детей есть какие-то особенности здоровья.

Напомним, в начале августа этого года президент России Владимир Путин подписал закон о привлечении школьников к общественно полезному труду. Как отмечалось, привлекать к общественно полезному труду будут с учетом возрастных и психофизических особенностей учащихся.