Российское Министерство обороны в ходе брифинга в четверг, 31 августа, сообщило о потерях украинских войск на Донецком направлении.

По данным военного ведомства, за прошедшие сутки формирования ВСУ потеряли на данном направлении до 365 военнослужащих.

Кроме того, за прошедшие 24 часа российские военные отразили шесть атак украинских штурмовиков в районе ДНР.

30 августа Минобороны РФ сообщало о том, что российский самолет морской авиации уничтожил в акватории Черного моря четыре быстроходных катера ВСУ с десантными группами.