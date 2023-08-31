Похороны командира группы «Вагнер» Уткина прошли в Мытищах

Похороны командира частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Дмитрия Уткина прошли на Мытищинском мемориальном кладбище в четверг, 31 августа.

«Похороны командира группы "Вагнер" Дмитрия Уткина прошли на Мытищинском мемориальном кладбище, по желанию его родных церемония прошла только в присутствии родственников и близких друзей», - приводит РИА Новости заявление источника из окружения погибшего.

По словам собеседника агентства, похороны прошли с воинскими почестями.

Напомним, частный бизнес-джета Embraer потерпел крушение в Тверской области на прошлой неделе, 23 августа. Как заявили тогда в МЧС России, на борту было десять человек и все погибли. Позже Росавиация сообщила, что на борту были Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин, представив также список имен всех пассажиров воздушного судна.