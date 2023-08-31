Число умерших от легионеллеза в Польше выросло до 18 человек Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Ситуация с так называемой «болезнью легионеров» в польском городе Жешув продолжает накаляться. В настоящее время больничные койки города заняты 157 пациентами с подтверждённым диагнозом, а скончались от легионеллеза уже 18 человек, о чём сообщила санитарно-эпидемическая служба Жешува.

Ещё вчера, 30 августа 2023 года, умерших от легионеллеза в Жешуве было 16 человек. Первого заболевшего выявили 17 августа, и пока что единственная рабочая версия властей, откуда взялась зараза, это городские системы водоснабжения. Вероятно, очаг заболевания находится в жешувских канализациях.

Напомним, легионеллез - острая инфекционная болезнь, вызванная микроорганизмами Legionella. Инфекция поражает лёгкие и центральную нервную систему, вызывает тяжёлую лихорадку и интоксикацию, из-за чего имеет достаточно высокий показатель летальности.

Ранее KP.RU сообщил, какие основные симптомы вызывает легионеллез, что это за болезнь и откуда она появилась.