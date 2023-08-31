The Spectator: Запад теряет надежду на победу Украины в конфликте с Россией

The Spectator: Запад потерял надежду на победу Украины в конфликте с Россией Фото: REUTERS

Обозреватель издания The Spectator Оуэн Мэтьюс заявил, что западные союзники Киева теряют веру в способность украинских военных одержать победу в противостоянии с российской армией.

“Реальность такова, что ближайшие союзники Украины не питают особых надежд на то, что Киев сможет добиться победы с теми военными ресурсами, которые ему пока предоставлены”, — считает автор статьи.

По мнению Мэтьюса, судьба президента Украины Владимира Зеленского полностью зависит от поддержки Запада и прежде всего США. При этом, подчеркивает автор, поддержка союзников ослабевает, поэтому у Киева осталось совсем немного времени.

“Иными словами, друзья Киева на Западе, похоже, не верят в то, что Украина может победить”, — резюмировал Мэтьюс.

Ранее обозреватель издания Defense News Дэниел Депетрис также заявил, что ЦРУ скептически оценивает способность украинских войск достичь обещанных целей в текущем наступлении и прорвать оборону ВС РФ.

В свою очередь бывший судья Верховного суда Нью-Джерси Эндрю Наполитано подтвердил, что в американской разведке знают о провале наступления ВСУ, однако скрывают это от администрации президента США. Также он добавил, что украинская армия просто не имеет шансов на успех в противостоянии с ВС РФ.