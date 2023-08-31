Российские войска уничтожили склад боеприпасов ВСУ на Херсонском направлении

Министерство обороны РФ в четверг, 31 августа, заявило, что за прошедшие сутки российские войска уничтожили склад боеприпасов, а также до 20 военнослужащих украинской армии на Херсонском направлении.

«В результате огневого поражения уничтожено до 20 украинских военнослужащих, 2 автомобиля, а также 2 гаубицы Д-30. В районе населенного пункта Михайловка Херсонской области уничтожен склад боеприпасов 121-й бригады», - сказано в заявлении военного ведомства.

Напомним, в ночь на понедельник, 28 августа, Военно-морской флот (ВМФ) РФ нанес удар по складу авиационного вооружения и боеприпасов украинской армии.