«Решил вырвать часть бампера»: беременная Ольга Кузьмина рассказала, как попала в ДТП в Москве

Беременная актриса Ольга Кузьмина с 10-летним сыном попали в ДТП в Москве. Фото: кадр из сериала "Кухня"

Беременная Ольга Кузьмина, прославившаяся благодаря сериалу «Кухня» и фильму «Чебурашка», где она озвучивала главного героя, вместе со своим 10-летним сыном попала в ДТП в Москве. К счастью, в аварии никто не пострадал, кроме автомобиля артистки. Он лишился бампера.

«В общем мы с Гордеем ехали домой. Как вдруг водитель «Газели» решил перестроиться и вырвать часть моего бампера», - рассказала Кузьмина в своих соцсетях.

Она пояснила, что спокойно ехала в потоке, когда водитель грузовика в момент перестроения зацепил бампер автомобиля артистки, вырвал его и немного проехал с ним дальше.

Актриса рассказала, что недостающую деталь своей машины ей в итоге пришлось приклеить на скотч, а водителю «Газели», по ее словам, грозит штраф всего в 1300 рублей. Кузьмина также пожаловалось, что ей беременной и маленьким ребенком пришлось ждать сотрудников ДПС больше двух часов.

Ранее Ольга Кузьмина не стала сохранять интригу и раскрыла пол будущего ребенка. Актриса рассказала поклонникам, что ждет дочку. Второго ребенка она ждет от ведущего Евгения Апанасевича.