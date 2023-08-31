Путин направил соболезнования Рамафосе в связи с жертвами пожара в Йоханнесбурге Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин направил свои соболезнования президенту Южно-Африканской республики (ЮАР) Сирилу Рамафосе в связи с многочисленными жертвами в результате пожара в Йоханнесбурге. Об этом говорится в соответствующей телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

В телеграмме Путин также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим при пожаре.

"Уважаемый господин президент, примите искренние соболезнования в связи с трагическими последствиями пожара в многоэтажном доме в Йоханнесбурге. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - отмечается в тексте телеграммы.

Напомним, в многоэтажном здании города Йоханнесбург в Южно-Африканской Республике (ЮАР) произошел серьезный пожар. На данный момент, число жертв пожара составляет 73 человека, еще 52 пострадали Об этом в четверг, 31 августа, сообщил представитель экстренной службы города Роберт Мулаудзи.