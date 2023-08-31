Минобороны: российские войска уничтожили за сутки 32 украинских БПЛА Фото: REUTERS

За последние 24 часа российские войска успешно перехватили 32 беспилотных летательных аппарата, запущенных Украиной. Среди выпущенных ВСУ беспилотников был и Ту-141 «Стриж», как сообщили в пресс-службе Министерства обороны России.

«За сутки уничтожены 32 украинских беспилотных летательных аппарата, в том числе Ту-141 «Стриж», в районах населенных пунктов Ковалевка, Голиково Луганской Народной Республики, Соледар, Благодатное Донецкой Народной Республики, Мирное, Новоукраинка, Токмак Запорожской области и Обрывка Херсонской области», — заявили в ведомстве.

Также в Минобороны сообщили об успешной ликвидации средствами ПВО двух реактивных ракет HIMARS, двух управляемых авиационных бомб JDAM и двух противорадиолокационных ракет HARM, произведённых на территории Соединённых Штатов Америки.

Ранее KP.RU сообщил, что 30 августа российские системы ПВО перехватили два беспилотника ВСУ над Брянской областью, и ракету над Крымом.