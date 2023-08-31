AFP: четыре взрыва произошли в разных городах Швеции за одну ночь Фото: REUTERS

Четыре взрыва произошли в разных городах Швеции за одну ночь. Об этом в четверг, 31 августа, проинформировало Agence France-Presse.

По информации агентства, которое ссылается на местную полицию, два из четырех взрывов случились в Гетеборге в разных частях города с интервалом в 10 минут. Через час стало известно еще о двух взрывах, на этот раз – в Норсборге и в Нючепинге. Они также произошли с интервалом в несколько минут, уточняет издание.

По данным Agence France-Presse, все случаи произошли в жилых домах. Однако информации о пострадавших пока нет. Полиция приступила к расследованию произошедшего.

Сайт KP.RU писал, что 30 августа 2023 года на нефтехимическом предприятии Ghadir Petrochemical Co, расположенном в городе Бендер-Махшехр провинции Хузестан на юго-западе Ирана прогремел взрыв.

Серия взрывов в ночь на 21 августа 2023 года прогремела в Гааге, а также в Амстердаме и Влардингене, в результате чего были повреждены несколько жилых зданий, а также магазин и автомобиль.