Зеленский считает, что ВСУ поразили цель на расстоянии 700 км украинским оружием Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что ВСУ применили по цели на большом расстоянии оружие украинского производства.

Как заявил украинский лидер в ходе селекторного совещания в четверг, 31 августа, Министерство стратегической промышленности Украины «доложило об успехах собственного производства».

«Успешно применено наше дальнобойное оружие - цель поражена в 700 км», — заявил он, не уточнив при этом, о каком именно виде оружия идет речь, а также какая цель была поражена.

Напомним, днем ранее, 30 августа, американский радиоведущий Гарланд Никсон предупредил Киев, что при текущих темпах украинские войска скоро потеряют весь личный состав, что ознаменует конец их наступления.