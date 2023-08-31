Три мирных жителя погибли в городе Новодружеск в ЛНР в результате обстрела ВСУ

При обстреле со стороны ВСУ города Новодружеск в ЛНР погибли три мирных жителя Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три жителя города Новодружеск Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли в результате обстрела украинских войск.

“Сегодня в результате обстрела города Новодружеск Лисичанского городского округа погибло три человека. Вследствие обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек”, — сообщает управление МЧС по региону в своем телеграм-канале.

Уточняется, что спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Напомним, несколькими днями ранее в результате подобного обстрела ВСУ погиб мирный житель населенного пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике.