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НовостиПроисшествия31 августа 2023 12:09

Три мирных жителя погибли в городе Новодружеск в ЛНР в результате обстрела ВСУ

Удар пришелся по жилому дому
Сергей ЧИКОВ
При обстреле со стороны ВСУ города Новодружеск в ЛНР погибли три мирных жителя

При обстреле со стороны ВСУ города Новодружеск в ЛНР погибли три мирных жителя

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Три жителя города Новодружеск Луганской Народной Республики (ЛНР) погибли в результате обстрела украинских войск.

“Сегодня в результате обстрела города Новодружеск Лисичанского городского округа погибло три человека. Вследствие обстрела произошло возгорание жилого дома и хозяйственных построек”, — сообщает управление МЧС по региону в своем телеграм-канале.

Уточняется, что спасатели продолжают работу на месте происшествия.

Напомним, несколькими днями ранее в результате подобного обстрела ВСУ погиб мирный житель населенного пункта Минеральное в Донецкой Народной Республике.