Бывшая тёща Бориса Березовского умерла в возрасте 100 лет Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывшая тёща Бориса Березовского, Алия Бешарова, скончалась в возрасте 100 лет. Женщине стало плохо в ночь с 28 на 29 августа 2023 года, дочь вызвала ей бригаду медиков, однако те не смогли помочь пенсионерке. Об этом сообщил Regnum, со ссылкой на источник.

«Предварительная причина смерти - сердечно-сосудистая недостаточность», - говорится в публикации.

Согласно имеющейся информации, дочь Алии Бешаровой, Галина, вызвала медиков ночью 29 августа. Бригада прибыла спустя всего несколько минут, медработники поднялись в квартиру, однако помочь пенсионерке не успели. Врачам осталось только констатировать смерть женщины.

Галина Бешарова была второй женой Бориса Березовского, с которой они поженились в 1991 году, во времена, когда Березовский занимался автомобильным бизнесом. У Бориса и Галины есть двое детей - сын Артём и дочь Анастасия. Пара рассталась после рождения Насти, в 1993 году, однако официально их брак был расторгнут только в 2011 году, из-за долгого и тяжёлого развода.

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