Lidovky: Украине придется отказаться от четырех регионов ради мира с Россией Фото: Александр КОЦ

Президенту Украины Владимиру Зеленому и правительству страны придется отказаться от четырех регионов для урегулирования украинского конфликта. Об этом заявил обозреватель чешской газеты Lidovky Ян Махачек.

По его словам, если кульминация наступления Киева произойдет в конце августа-начале сентября, то конфликт может быть заморожен на линии соприкосновения. При этом Украина со временем отказалась бы от четырех регионов ради гарантий безопасности.

Также обозреватель добавил, что никакие поставки вооружений не помогут Украине переломить ситуацию в конфликте, преимущество будет за военно-воздушными силами и ПВО России. А заморозка конфликта снизит напряженность Киева в отношениях с Россией. После окончания горячей фазы противостояния Соединенные Штаты смогут переключиться на Тихоокеанский регион, где находится их главный соперник.

Ранее обозреватель издания The Spectator Оуэн Мэтьюс сообщил, что сторонники Киева из стран Запада теряют веру в способность украинских военных одержать победу в противостоянии с российской армией.