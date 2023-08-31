МИД: международные санкции против Мали перестали работать после вето РФ в СБ ООН

МИД РФ: международные санкции против Мали прекратили свое действие после вето РФ в СБ ООН Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Международные санкции в отношении Мали прекратили свое действие после вето России в Совете Безопасности ООН. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, слова которой опубликованы на сайте дипведомства.

По словам Захаровой, оснований для продления действующего с 2017 года санкционного режима против Мали больше нет.

Дипломат отметила, что Россия проголосовала против предложенного Францией и ОАЭ проекта из-за того, в нем не учитывалось мнение Бамако о необходимости полного снятия санкций.

"Мы, в свою очередь, проявили конструктивный подход и предложили альтернативный текст, фиксирующий окончательное снятие ограничений через год. Однако он не получил поддержки членов СБ ООН. Таким образом, международные санкции против Мали прекратили свое действие", — заключила Захарова.

Ранее KP.RU писал, что глава МИД Мали Абдулай Диоп раскритиковал антироссийские санкции. По его словам, эти ограничения больно ударили по бедным странам.