В Тюмени повторно судят сотрудников ДПС, которые избили людей во время патрулирования

Сотрудников ДПС судят повторно Фото: Олег ЗОЛОТО

Дело скандального полка ДПС набирает новые обороты. Эта история произошла больше двух лет назад. В январские каникулы в 2020 году сотрудники ГИБДД задержали водителя с применением силы под Тюменью. Инспекторы сначала попросили у него документы, а после начали силой доставать мужчину из машины. Пассажирка авто сняла происходящее на видео, сообщает «Наш город».

По эпизоду с жестким задержанием водителя оперативники арестовали Ашота Арутюняна, Дениса Федоровского и Андрея Саксина.

Судом установлено, что на следующий день бывшие полицейские в районе трех часов ночи остановили на трассе у поселка Боровский автомобиль «Дэу-Матиз», где находились женщина с мужем и подругой. Мужчину оперативники избили, вытащили из машины и увезли в неизвестном направлении, а других участниц инцидента оставили на морозе без авто.

Напомним, что в ноябре 2022 года троим полицейским вынесен приговор, им назначен условный срок с запретом занимать должности в силовых структурах. Однако позже это решение было оспорено и на днях все фигуранты дела вновь собрались в суде и потерпевшие снова огласили свои показания.

Адвокат одного из потерпевших Павел Руснаков отмечает, что защитники обвиняемых в деле ведут себя очень смело, судье даже пришлось несколько раз делать им замечания, напоминая о своих полномочиях обратиться с жалобой на действия защитника.

Другие источники сообщают, что близкая родственница одного из обвиняемых оперативников работает на посту судьи в Тюменской области.

На сегодняшний день экс-силовики факт превышения должностных полномочий полностью отрицают, в суде они часто заявляли, что считают свои действия правомерными, а потому вовсе убеждены, что обвинение с них стоит снять.