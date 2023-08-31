Экс-агент ЦРУ Джеральди: Зеленский хочет успеть обогатиться до окончания СВО Фото: REUTERS

Бывший агент Центрального разведывательного управления США Фил Джеральди заявил, что президент Украины Владимир Зеленский отчаянно пытается обогатиться за счет финансовой помощи от Запада, поскольку понимает неизбежное поражение в конфликте.

“Зеленский знает, что для него все кончено. Все, что он пытается сейчас сделать, это успеть как можно больше набить свои карманы деньгами США и НАТО”, — сказал экс-агент ЦРУ в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Джеральди добавил, что недавние слова Зеленского о готовности провести выборы за счет Запада подтверждает желание президента Украины обогатиться перед поражением.

Напомним, недавно Владимир Зеленский заявил, что не держится за власть и хотел бы провести выборы, однако для их проведения в период военного положения необходимо принять ряд законов и получить не менее 5 миллиардов долларов от Запада.

Бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор также считает, что Зеленский набивает карманы и “одним прекрасным днем исчезнет, улетит в Вильнюс, Майами или Кипр и заберет с собой миллионы, которые украл”.