Мужчина облил двух школьников бензином и поджег в Курганской области Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

Житель Курганской области намеревался заживо сжечь двух школьников, которых он облил бензином из канистры, а потом поджог. Мальчики были госпитализированы с ожогами 98% тела. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на знакомый с ситуацией источник.

Как передает телеканал, инцидент произошел поздно вечером в минувшую среду, 30 августа, недалеко от сельского дома культуры в деревне Верхнеглубокое.

«22-летний безработный мужчина облил бензином двух школьников и поджог их. Подростков доставили в больницу с ожогами третьей и четвертой степени, у них обожжено 98% тела», — сообщает собеседник телеканала.

Отмечается, что пострадавшими были мальчики 14 и 15 лет. Личность преступника установлена.

Напомним, ранее в Подмосковье мужчина облил спящих 5-летнего внука и 13-летнюю дочь бензином и поджег. Тогда дети скончались заживо.