Ксения Бородина пожаловалась на здоровье и опубликовала фото с капельницей Фото: Борис КУДРЯВОВ

Ведущая «Дома-2» Ксения Бородина в своем Telegram-канале пожаловалась на проблемы со здоровьем во время отпуска в Санкт-Петербурге, опубликовав фото с капельницей.

Телеведущая выложила фотографию, на которой она лежит под капельницей, а каких-либо других подробностей состояния здоровья не привела.

«Вот и как это назвать? Сглазили … причем никаких сосисок я не ела», — написала артистка, отметив, что через несколько часов у нее поезд в Москву.

Ксения Бородина пожаловалась на здоровье и опубликовала фото с капельницей Фото: Telegram

Напомним, ранее Бородина, которая начала сотрудничать со звездным стилистом Алеко Надиряном, начала оценивать наряды российских артистов на красных ковровых дорожках. Артистка заявила, что звезды жалеют деньги на стилистов, полагая, что у них якобы есть вкус и они могут приобрести любую вещь из последней коллекции люксового бренда.