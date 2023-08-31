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НовостиЭкономика31 августа 2023 13:07

Мишустин: на повышение зарплат бюджетникам будет выделено более 30 млрд рублей

Этот шаг направлен на системную поддержку российских граждан
Дарья ЧИПУРНАЯ
Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ дополнительно выделит еще более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В своей речи Мишустин отметил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников был уже увеличен. Но и сейчас кабмин планирует внести еще свыше 30 миллиардов рублей для выделений отдельным категориям граждан.

Среди категорий населения, которые получат выплаты, значатся педагоги, врачи и те, кто занимаются вопросами культуры и науки. "Все они сотрудники федеральных государственных учреждений", — подчеркнул Мишустин.

По словам премьер-министра РФ, данный шаг направлен на системную поддержку российских граждан.

Ранее KP.RU сообщил, что по состоянию на июнь 2023 года уровень зарплат в России вырос на 10,5 процентов. А уровень безработицы в стране в июле достиг нового исторического минимума и теперь составляет лишь 3 процента.