Мишустин: на повышение зарплат бюджетникам будет выделено более 30 млрд рублей

Кабмин выделит еще более 30 млрд рублей на повышение зарплат бюджетников Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Правительство РФ дополнительно выделит еще более 30 миллиардов рублей на повышение зарплат бюджетников. Об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании кабмина.

В своей речи Мишустин отметил, что с начала 2023 года фонд оплаты труда для бюджетников был уже увеличен. Но и сейчас кабмин планирует внести еще свыше 30 миллиардов рублей для выделений отдельным категориям граждан.

Среди категорий населения, которые получат выплаты, значатся педагоги, врачи и те, кто занимаются вопросами культуры и науки. "Все они сотрудники федеральных государственных учреждений", — подчеркнул Мишустин.

По словам премьер-министра РФ, данный шаг направлен на системную поддержку российских граждан.

Ранее KP.RU сообщил, что по состоянию на июнь 2023 года уровень зарплат в России вырос на 10,5 процентов. А уровень безработицы в стране в июле достиг нового исторического минимума и теперь составляет лишь 3 процента.