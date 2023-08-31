Власти Польши сообщили о закрытии консульского агентства в Смоленске Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши закрыли консульское агентство республики в российском Смоленске. Об этом говорится в сообщении польского МИД.

Церемония закрытия консульского учреждения в Смоленске состоялась 31 августа 2023 года. Само учреждение функционировало с 10 апреля 2012 года.

Напомним, в июле 2023 года МИД России вручило послу республики Кшиштофу Краевскому ноту с уведомлением о закрытии Консульского агентства Польши в Смоленске. Это связано с тем, что агрессивная линия Варшавы по отношению к РФ вышла за рамки и вынудила применить Россию ответные меры, сообщали в российском дипведомстве.

Между тем, обозреватель Mysl Polska Конрад Ренкас заявил, что вместо Польши возникнет новое политическое образование под названием Укрополия. Им будут управлять с использованием репрессивных методов режима Киева.