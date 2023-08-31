Доцент Скрыль: осенью бензин дорастет в цене до 62,98 рублей за литр Фото: Олег УКЛАДОВ

Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль назвала цены на бензин осенью. Рост на топливо неизбежен. Бензин будет стоить не более 62,98 рублей за литр, а дизельное топливо — 64,61 рубль.

С начала года стоимость разных марок бензина увеличивалась на 60–70%: дизтоплива — на 40%; АИ-95 достигла 72 тыс. рублей за тонну. Нет стабильности, цены на топливо постоянно растут, превышая накопленную инфляцию. Такая ситуация вызывает беспокойство по поводу того, что многим сетевым АЗС станет невыгодно продавать топливо. Это приведет к их закрытию.

Надо сказать, что государство предоставляет нефтекомпаниям демпферные выплаты, чтобы цены на сырье не поднимались.

- Мало того, изменен регламент торгов по нефтепродуктам, сузив коридор количества предлагаемых заявок с помощью аукциона перед началом торгов. Поэтому рост цен на бензин не будет значительным, - уточнила Скрыль «Газете.Ru»

Между тем, специалист по международным финансовым рынкам Георгий Свирин рассказал Life о том, что в ряде регионов зафиксировали дефицит топлива на АЗС.

Это можно объяснить несколькими факторами: многие россияне предпочли не ехать за границу в связи с подорожанием турпутевок, а поехали в отпуск внутри страны - это спровоцировало спрос на бензин в розничной торговле.