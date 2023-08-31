Журналист Хинкл: российские войска зачистят Донбасс и Харьковскую область от ВСУ

Журналист Хинкл: Россия зачистит Донбасс и Харьковскую область от ВСУ Фото: Александр КОЦ

Американский журналист Джексон Хинкл заявил, что после разгрома подразделений ВСУ на Запорожском направлении российская армия зачистит весь Донбасс и Харьковскую область.

“Они защитят и полностью зачистят Донбасс от ВСУ. <…> Под Харьковом это уже происходит. Русские уже идут в направлении Купянска и освобождают поселок за поселком”, — уточнил журналист в своем видеоблоге на YouTube.

По мнению Хинкла, командованию ВСУ уже необходимо переходить к тактике обороны, поскольку украинские войска понесли огромные потери при штурме российских позиций в Запорожской области.

Журналист добавил, что сам считает наилучшим решением в сложившейся ситуации провести мирные переговоры, однако с военной точки зрения необходимо хотя бы прекратить активные атаки.

Напомним, ранее бывший американский разведчик Тони Шаффер заявил, что слова президента Украины Владимира Зеленского о новой мобилизации в стране свидетельствуют о переходе ВСУ к тактике обороны.

В свою очередь другой американский разведчик Скотт Риттер отмечал, что у ВСУ уже недостаточно ресурсов даже для мобильной обороны, поэтому украинские войска в скором времени будут вынуждены уйти за Днепр.