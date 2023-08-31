Суд отклонил иск волгоградца, купившего вещи в ЦУМе в 846 раз дешевле

Суд отклонил иск волгоградца, купившего вещи на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле Фото: Иван МАКЕЕВ

Дзержинский районный суд Волгограда отклонил иск местного жителя, требующего передать ему брендовые вещи, купленные на сайте ЦУМа в 846 раз дешевле реальной стоимости из-за технического сбоя.

“Суд решил: исковые требования Анохина Станислава Николаевича к АО "Торговый дом ЦУМ" о защите прав потребителя оставить без удовлетворения”, — сообщила судья Елена Говорухина.

При этом встречный иск ЦУМа с требованием признать сделку недействительной также был отклонен. Судья напомнила, что данное решение может быть обжаловано в установленном порядке. В свою очередь Анохин при общении с журналистами заявил, что обжалует решение суда.

Напомним, эта история началась еще в июле 2021 года – в результате программного сбоя в приложении ЦУМа элитные вещи стоили более чем в 800 раз дешевле, чем должны. Станислав Анохин оперативно набрал в корзину 19 люксовых товаров на сумму в 2787 рублей и оплатил покупку, однако ЦУМ вернул мужчине деньги и назвал сделку ошибочной.

Летом 2023 года Верховный суд России вступился за Анохина и напомнил, что фиксация цены происходит в момент заключения договора между покупателем и интернет-магазином в момент присвоения заказу номера, а продавец не имеет права изменять цену на товар после заключения сделки в одностороннем порядке.