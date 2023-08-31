Вице-премьер Украины Федоров: ВСУ получили свыше 1000 беспилотников

Вице-премьер Украины сообщил о передаче ВСУ более 1000 беспилотников Фото: Алексей БУЛАТОВ

Вооруженным силам Украины (ВСУ) передали свыше одной тысячи беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил вице-премьер Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале.

"Усиливаем "Армию дронов"", - написал Федоров. По его словам, солдатам ВСУ передали на фронт более одной тысячи беспилотников (среди них 900 FPV - дронов, а также более 100 Mavic и Matrice). Кроме того, ВСУ получили 30 роботизированных систем.

Федоров также сообщил, что ВСУ было передано 25 боевых турелей "Сабля", которыми можно управлять дистанционно. Эти турели устанавливаются на автомобиль, в блиндаж или окоп, сообщил Федоров.

Ранее KP.RU писал о том, что российские "Ланцеты" стали сущим кошмаром для украинских военных. Беспилотник РФ способен останавливаться в полете или чрезвычайно быстро менять свое направление.