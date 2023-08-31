Юрист объяснил, как зарабатывать на блоге и не нарушать закон

Блогерам советуют работать "в белую", чтобы не иметь проблем с законом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Зарабатывать блогерством возможно, однако, чтобы работать законно, нужно предоставлять информацию о доходах и платить налоги. Сделать этом можно, став индивидуальным предпринимателем, об этом сообщил РИАМО юрист Алексей Хижняк.

- Чтобы деятельность блогера была законной, он должен оформить себя как индивидуального предпринимателя и подключить облачную кассу и сервис, который выдает покупателям чеки, - пояснил юрист, отметив, что таки образом, данные будут автоматически поступать в налоговый орган.

Хижняк добавил, что блогер также обязан официально оформлять сотрудников, если такие имеются, заключив, например трудовой договор или договор подрядчика.

Ранее RT сообщил, что самыми нежелательными российские родители считают такие профессии, как блогер (33%), актёр (27%), медиаменеджер (18%). При этом 54% опрошенных видят своих детей программистами, разработчиками, аналитиками.

Телеканал «Царьград» отмечал, что в Госдуме предложили создать реестр инфоцыган, разработать стандарты оказания образовательных услуг в Сети и поставить на контроль налоговые отчисления интернет-блогеров, которые продают курсы и тренинги в соцсетях.