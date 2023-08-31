Договоры на платные медицинские услуги разрешат заключать удалённо с 1 сентября Фото: Алексей БУЛАТОВ

С 1 сентября 2023 года в силу вступают ряд новых правил, касающихся оказания платных медицинских услуг в России. В частности, заключать договоры на оказание таких услуг можно будет дистанционно, а медицинские организации будут обязаны по требованию предоставлять справки о расходах потребителей. Об этом журналистам рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора.

«Новый порядок оказания платных медицинских услуг предусматривает возможность дистанционного заключения договора между медицинскими организациями и потребителями. Вместе с тем организация не вправе оказывать дополнительные платные медуслуги без оформления дополнительного соглашения к договору или нового договора на данные услуги», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что по новым правилам во всех подобных договорах должны быть прописаны порядок и условия выдачи медицинских документов, их копии и выписки. Также теперь все медицинские организации обязаны информировать потребителей о порядке подач жалоб и обращений в надзорные органы, и выдавать клиентам справки, содержащие сведения о всех расходах в данной организации, в том числе затраты на медикаменты.

Ранее KP.RU сообщил, что изменится в сфере платных медицинских услуг с 1 сентября 2023 года, а что останется работать как раньше.