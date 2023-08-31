Эрдоган заявил, что Турция сохранит независимый курс Фото: REUTERS

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на церемонии вручения дипломов выпускникам и штандартов ВМФ страны заявил, что Анкара будет придерживаться независимого курса. Об этом пишет информагентство Anadolu.

По словам Эрдогана, неопределённость и хаос в мире растут, Турция при этом заявляет о себе военными, дипломатическими, экономическими и политическими достижениями. Несмотря на давление извне, Анкара будет придерживаться независимого курса и не станет "гоняться за ненужными приключениями", отметил президент Турции.

Также Эрдоган добавил, что власти Турции будут делать все необходимое для выгоды стране и ее народу.

Между тем, глава российского МИД Сергей Лавров в ходе встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом предложил ему заранее разобрать все вопросы для скорой встречи президентов Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана.