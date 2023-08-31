Амурская тигрица погибла в зоопарке США при подготовке к операции

В США внезапно умерла амурская тигрица Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Двухлетняя амурская тигрица по кличке Мила внезапно погибла в зоопарке США при подготовке к стоматологической операции. Об этом сообщает газета The Washington Post.

Инцидент произошел в зоопарке Cheyenne Mountain Zoo в городе Колорадо-Спрингс. Тигрице ввели наркоз и ненадолго отпустили. В это время Мила запрыгнула на скамью в вольере и менее чем через минуты соскользнула с нее, повредив позвоночник.

Сотрудники американского зоопарка почти 40 минут боролись за жизнь тигрицы, но безуспешно. Животное скончалось. Руководство зоопарка в США заявило, что это был несчастный случай.

Напомним, Мила родилась в зоопарке Торонто в 2021 году, в первом за 14 лет тигрином помете в городе. Всего на свет родилось три тигра, но выжила только Мила.

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