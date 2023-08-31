Путин успокоил Силуанова по вопросу стоимости нового моста в Красноярском крае

Путин успокоил Силуанова по вопросу лишних трат на строительство моста в Красноярском крае Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент России Владимир Путин заявил, что новый Высокогорский мост в Красноярском крае построен с опережением графика и без превышения сметы.

“Поэтому Антона Германовича Силуанова можно успокоить, все в порядке, никакого завышения расходов на развитие инфраструктуры в данном случае нет”, — сказал глава государства в ходе видеоконференции по развитию региона.

Также президент дал старт движению по самой северной переправе через Енисей в Красноярском крае. Мост был построен в рамках национального проекта “Безопасные и качественные дороги”. Стоимость моста составила около 7 миллиардов рублей.

Напомним, в конце июня в рамках данного нацпроекта также с опережением графика было открыто движение по транспортным обходам Краснодара и Ростовской области.

Главной целью нацпроекта является повышение качества жизни населения, а в 2023 году планируется уложить более 140 миллионов квадратных метров дорожного полотна.