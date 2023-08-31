Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан Фото: REUTERS

Турция намерена и дальше выступать в роли посредника между Россией и Украиной для решения конфликта. Об этом заявил глава МИД Турции Хакан Фидан по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым в Москве.

По словам Фидана, Турция исходит из позиции, что из конфликта нельзя выйти победителем.

"Мы не отказывались от усилий по мирному урегулированию конфликта на Украине и намерены продолжить посреднические усилия в этом направлении", - отметил глава МИД Турции.

Ранее KP.RU сообщил, что в Москве состоялись переговоры между Лавровым и Фиданом. На встрече стороны обменялись мнениями по поводу вопросов, которые предстоит обсудить президентам России Владимиру Путину и главе Турции Реджепу Тайипу Эрдогану.

Главы МИД двух стран также обсудили возможность возобновления зерновой сделки и украинский вопрос. Лавров донес до турецкого коллеги позицию Москвы по решению конфликта, заявив, что "формула Зеленского" неприемлема.