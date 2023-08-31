Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+24°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия31 августа 2023 14:52

Видео обнаружения похищенных мощей в Ленобласти опубликовало МВД

Мощевик был обнаружен в доме одной из прихожанок храма в Кировске
Сергей КУДРИН
Видео обнаружения похищенных мощей в Ленобласти опубликовало МВД, фото: скриншот из видео

Видео обнаружения похищенных мощей в Ленобласти опубликовало МВД, фото: скриншот из видео

Пресс-служба Министерства внутренних дел России опубликовала видео, на котором показаны как кадры похищения мощей святителя Николая Чудотворца из храма Усекновения главы Иоанна Предтечи в городе Кировске Ленинградской области, так и их обнаружения в квартире одной из прихожанок. Видео было опубликовано в официальном телеграм-канале ведомства.

«Злоумышленница вошла в храм, завернула мощевик в светлую ткань и вынесла его. В кратчайшие сроки сотрудники ОМВД России по Кировскому району Ленинградской области установили местонахождение подозреваемой и задержали её в квартире на Полюстровском проспекте города Санкт-Петербурга», - говорится в заявлении пресс-службы МВД.

Как пояснила сама злоумышленница, она пенсионерка, ничем больше не занимается, а мощи украла для того, чтобы не ходить в церковь и молиться дома. Тяжесть своего поступка женщина признала, назвав его «нехорошим поведением».

Ранее KP.RU сообщил, как женщина из Ленинградской области похитила мощи Николая Чудотворца.