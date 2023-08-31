Глава МИД Турции Фидан заявил о встрече с Шойгу 1 сентября в Москве Фото: Тимур ХАНОВ

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан намерен провести встречу с российским министром обороны Сергеем Шойгу. Об этом турецкий дипломат заявил на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

По словам Фидана, встреча с министром обороны России Сергеем Шойгу пройдет 1 сентября 2023 года в Москве.

Между тем, 31 августа в ходе встречи глав МИД двух стран обсудили украинский вопрос, а также Сергей Лавров разъяснил, почему невозможно продвижение и реализация "формулы мира Зеленского".

Кроме того, по словам Лаврова, Москва довела до Анкары свои требования, которые необходимы для возобновления зерновой сделки в прежнем формате. Из черноморской инициативы Россия вышла в июле 2023 года.