Новак: Россия договорилась со странами ОПЕК+ о сокращении поставок нефти из РФ

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак. Фото: Иван МАКЕЕВ

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в скором времени Россия объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки.

Во время совещания о развитии Красноярского края президент России Владимир Путин уточнил у вице-премьера, были ли достигнуты соглашения со странами ОПЕК+ о новых ограничениях поставок нефти.

“Да, договорились, но основные параметры мы публично озвучим на следующей неделе”, — ответил Новак.

Напомним, добровольное сокращение поставок нефти используется поставщиками для корректировки биржевых цен на топливо. В прошлый раз ОПЕК+ добровольно сокращал добычу нефти в начале апреля 2023 года.