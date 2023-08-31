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НовостиЭкономика31 августа 2023 15:11

Новак: Россия договорилась со странами ОПЕК+ о сокращении поставок нефти из РФ

Достигнутые соглашения будут озвучены на следующей неделе
Сергей ЧИКОВ
Зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Зампредседателя правительства РФ Александр Новак заявил, что в скором времени Россия объявит о сокращении поставок нефти на внешние рынки.

Во время совещания о развитии Красноярского края президент России Владимир Путин уточнил у вице-премьера, были ли достигнуты соглашения со странами ОПЕК+ о новых ограничениях поставок нефти.

“Да, договорились, но основные параметры мы публично озвучим на следующей неделе”, — ответил Новак.

Напомним, добровольное сокращение поставок нефти используется поставщиками для корректировки биржевых цен на топливо. В прошлый раз ОПЕК+ добровольно сокращал добычу нефти в начале апреля 2023 года.