Зеленский заявил, что собирается баллотироваться на второй срок

Зеленский заявил о намерении баллотироваться на второй срок Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью португальскому телеканалу RTP дал понять о своих намерениях баллотироваться на второй срок в случае, если в стране состоятся президентские выборы в 2024 году.

Зеленский сказал, что следующие президентские выборы в Украине должны быть "демократичными и прозрачными", как, по его словам, это было в 2019 году. Он также заявил, что не собирается оставлять свою страну, "даже если конфликт продолжится".

Португальский телеканал написал, что данные заявления Зеленского означают его намерения баллотироваться на второй срок в случае, если выборы всё же состоятся.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы политолог Олег Соскин заявил, что мирное население Украины устало от Зеленского, который своими действиями приближает гражданскую войну.

KP.RU также рассказал, что сбежавшие из Украины в Европу граждане на самом деле думают о своей стране и почему меняют мнение в пользу России.