Что произошло за день 31 августа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применили по цели на большом расстоянии оружие украинского производства Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ применили по цели на большом расстоянии оружие украинского производства. По словам главы государства, Министерство стратегической промышленности Украины «доложило ему об успехах собственного производства».

Также Зеленский в интервью дал понять о своих намерениях баллотироваться на второй срок в случае, если в стране состоятся президентские выборы в 2024 году.

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