Акробатка сорвалась с высоты во время выступления в цирке в Барнауле Фото: соцсети

31 августа в Барнаульском цирке “Крокус” во время акробатического номера гимнастка сорвалась с высоты на арену заведения. По предварительным данным, акробатка получила перелом руки и сотрясение мозга.

“Девушка рухнула с высоты на арену. При этом на ней не было никаких страховочных тросов. К ней тут же подбежал сотрудник цирка, а из зала начал доноситься шум. По неподтвержденным данным, у 25-летней девушки перелом руки и сотрясение мозга.” — сообщает “КП-Барнаул”.

В данный момент девушка находится в больнице. В администрации цирка сообщили, что гимнастка закончила цирковое училище в Москве и уже 2 года работает в “Крокусе”. Также в администрации заявили, что девушка упала во время исполнения достаточно простого циркового трюка, поэтому на ней и не было страховочных тросов.

Прокурор Алтайского края Антон Герман поручил провести проверку по данному инциденту.