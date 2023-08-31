МО: Киев пытался дискредитировать ВС РФ во время ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС

Украина попыталась устроить провокацию при ротации миссии МАГАТЭ на ЗАЭС Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Украина пыталась устроить провокацию и дискредитировать Вооруженные силы (ВС) РФ во время ротации инспекторов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом сообщает Министерство обороны Российской Федерации в четверг, 31 августа.

В МО сообщили, что Киев во время ротации миссии МАГАТЭ применил на пути их движения средства, которые имитировали взрывы боеприпасов.

Несмотря на попытку провокации со стороны Украины, российские военные обеспечили инспекторам МАГАТЭ безопасных переход на ЗАЭС, уточнили в оборонном ведомстве РФ.

В Минобороны РФ напомнили, что в состав миссии МАГАТЭ выходят пять инспекторов. Из задача - вести наблюдение и дать оценку состояния безопасности ЗАЭС. Эксперты организации присутствуют на Запорожской АЭС с сентября 2022 года. Отметим, что на станции лично побывал гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.