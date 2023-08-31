Онколог рассказал, в каком возрасте повышается риск заболеть раком

Врачи советую вовремя обращаться за медицинской помощью и проходить профилактические осмотры Фото: Иван МАКЕЕВ

Возраст человека может увеличить риск заболевания раком, об этом NEWS.ru рассказал врач-онколог Евгений Черемушкин.

- Риск заболевания раком повышается у людей в возрасте старше 50 лет, - отметил Черемушкин, добавил, что в этом возрасте важно регулярно проходить профилактические осмотры.

По мнению доктора, риск связан с ослаблением иммунного контроля и возрастными изменениями в организме.

Кроме возраста, развитию онкологии также может способствовать смена внешней среды, считает медик.

Ранее KP.RU перечислило ранние симптомы рака желудка. К ним относится снижение аппетита или же его отсутствие, боль в подложечной области, а также потеря веса. Помимо этого, о развитии рака желудка могут говорить рвота, тошнота и дегтеобразный стул. По данным специалистов, на первой стадии шансы на излечение достигают 90%, а на второй – 60%. Именно поэтому важно вовремя обратиться за медицинской помощью.