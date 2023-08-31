Полиция проверит информацию об убийстве собаки в Екатеринбурге

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Мужчина зарезал собаку ножом во дворе собственного дома на Коммунистической улице в Екатеринбурге. Об этом сообщает сайт "КП-Екатеринбург" со ссылкой на волонтеров из благотворительного фонда "Клякса" в соцсетях.

Инцидент произошел 24 августа и попал на камеры у подъезда. По кадрам видно, что мужчина сначала выгуливал пса, а затем ножом изрезал питомца прямо на парковке. От полученных увечий немецкая овчарка скончалась.

После содеянного живодер позвонил в домофон в супруге и признался в убийстве. Та вышла во двор с ведром и стала смывать пятна крови с асфальта.

Зоозащитники написали заявление в полицию. В службе городского УМВД, в свою очередь, сообщили, что рассмотрят инцидент.

Ранее KP.RU рассказал о волгоградском живодере, который расстрелял собаку у входа в магазин, а также костромском школьнике, который снимал пытки хомяков на камеру.