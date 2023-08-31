Врач рассказала, как выражается кризис первоклассника Фото: Михаил ФРОЛОВ

Кризис первоклассника — это переходный период между детством и возрастом младшего школьника, который возникает из-за необходимости адаптации к новым условиям. Об этом рассказала врач-педиатр Злата Казаринова в беседе с «Газетой.Ru».

— По статистике, каждый пятый школьник сталкивается с проблемами в адаптации к школе. Продолжительность адаптации ребенка к школе, по данным психологов, варьируется от 2 до 6 месяцев, в зависимости от индивидуальных характеристик учащегося, — подчеркнула Казаринова.

При этом иногда ребенок может отказываться ходить в школу из-за буллинга. Родителям стоит внимательно следить за настроением и состоянием ребенка после школы и дать понять, что они в любом случае будут защищать его. Об этом рассказала психолог Ирина Гришина, слова которой опубликовал телеканал «360».

В это же время не стоит забывать следить и за физическим здоровьем ребенка. Тяжелый школьный рюкзак может приводить к сутулости и зажимам поясничного отдела. Педиатр Татьяна Кашкина в беседе с «Известиями» посоветовала следить за тем, чтобы ребенок мог свободно и спокойно передвигаться с рюкзаком.