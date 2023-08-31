Трамп отказался признавать вину по обвинению во вмешательстве в выборы Фото: REUTERS

Бывший президент США Дональд Трамп отказался признавать свою вину по делу, в рамках которого бизнесмену вменяют попытку вмешательства в президентские выборы в 2020 году, в штате Джорджия. Об этом сообщило агентство Reuters, со ссылкой на документы суда.

Согласно данным суда в Джорджии, Трамп обвиняется в попытке «рэкетирскими» методами помешать проведению выборов в 2020 году, переиграв ситуацию в свою пользу, и не позволив победить конкуренту - нынешнему президенту Джо Байдену.

Трамп от этих обвинений открестился, официально отказавшись признавать свою вину, а также приезжать на слушанье суда в Атланте, назначенное на 6 сентября 2023 года.

«Понимая свои права, я настоящим свободно и добровольно отказываюсь от права присутствовать на заседании для оглашения обвинения... в открытом суде», - цитируют Трампа в документах суда.

Ранее KP.RU сообщил, что во время дачи показаний генпрокурору Трамп заявил, что его президентство спасло миллионы жизней, а сам он предотвратил ядерную катастрофу.