Полиция задержала подозреваемого в поджоге двух школьников в Курганской области

В Курганской области задержали подозреваемого в поджоге двух подростков Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Сотрудники полиции задержали мужчину, которого подозревают в поджоге двух школьников в Курганской области. Об этом сообщает управление МВД по региону.

Задержанным оказался безработный 22-летний житель деревни Верхнеглубокое Лебяжьевского округа Курганской области. 30 августа он облил двух мальчиков 14 и 15 лет бензином из канистры, поднес зажигалку и поджог.

В результате несовершеннолетние подростки получили термические ожоги и были госпитализированы. Один из школьников, который получил 98 процентов ожогов тела, скончался в больнице.

Поджигатель скрылся с места преступления, но на следующий день сотрудники полиции поймали его. Собранные материалы по делу будут переданы в следственные органы для дальнейших разбирательств.

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