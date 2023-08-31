Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Министерство иностранных дел России сообщило о стремительном ухудшении обстановки с наркотрафиком на Украине. По словам представителей внешнеполитического ведомства, под видом гуманитарной помощи на Украину поступает огромное количество психотропных веществ, часть из которых оседает в самой стране, а остальные расходятся по её соседям. Об этом рассказала официальный представитель ведомства Мария Захарова.

«На Украине стремительно деградирует наркоситуация, что стало результатом бездумных шагов киевских властей по либерализации контроля над наркотиками и масштабных поставок психотропных препаратов под видом западной гуманитарной помощи», - заявила Захарова.

Представитель МИД уточнила, что ещё в начале 2023 года Минобороны РФ раскрыло пути и схемы поставок на Украину препаратов, запрещённых украинским законодательством, повышающих выносливость и физические возможности военнослужащих. Ими, в дальнейшем, обрабатываются бойцы ВСУ, чем объясняется готовность солдат штурмовать российские позиции по минным полям.

Дипломат указала на то, что режим Владимира Зеленского, фактически, предоставил НАТО полигон для испытаний препаратов, создающихся для формирования «универсального солдата», о котором грезили ещё в Третьем Рейхе. Распространение и испытания этих препаратов, как выяснили в Минобороны, осуществлялись при помощи американских биолабораторий.

Ранее KP.RU сообщил, что Вашингтон старательно делает вид, будто никаких обвинений в создании биооружия на Украине не существует.