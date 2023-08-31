Боррель: ЕС не разблокировал транш для Украины из Европейского фонда мира

Боррель: восьмой транш на оружие для Украины все еще заблокирован Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Евросоюз все еще не разблокировал восьмой транш на оружие для Украины из Европейского фонда мира. Об этом сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по итогам встречи с главами МИД стран союза в Испании.

"Я надеюсь, что мы сможем его разблокировать в ближайшие недели. Но это та проблема, которую предстоит решить", - заявил испанский дипломат.

Напомним, что восьмой транш военной помощи ВСУ находится в заблокированном состоянии с весны 2023 года.

Накануне Боррель предложил ежегодно выделять Украине из Европейского фонда мира по 5 миллиардов евро в период с 2024 по 2027 года. Однако в ЕС стали всё чаще возникать споры по поводу целесообразности финансирования Киева из-за пополнения собственного бюджета.

Отметим, что помимо ЕС, активную финансовую помощь ВСУ оказывают американцы. Так, накануне Вашингтон анонсировал передачу киевскому режиму 250 миллионов долларов.