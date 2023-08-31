Финансист Бабин: нынешний курс рубля говорит о притоке валюты в Россию Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Нынешний курс рубля по отношению к доллару и евро говорит о притоке валюты на российский внутренний рынок. Об этом рассказал финансист Дмитрий Бабин в беседе с «Газетой.Ru».

По словам специалиста, об этом свидетельствует то, что рубль не ускорил снижение после завершения налогового периода, как это происходило в предыдущие два месяца.

Экс-министр финансов Михаил Задорнов заявил, что возвращение иностранной валюты в Россию может укрепить рубль до 85 рублей за доллар. Эти слова специалиста опубликовал телеканал «360».

Финансовый эксперт Владимир Григорьев рассказал, что в сентябре рубль может укрепиться при определенных условиях. Для этого должно улучшиться соотношение экспорта и импорта в страну, а также введение валютных ограничений. Этот прогноз опубликовали «Известия».

Григорьев подчеркнул, что президент России Владимир Путин уже потребовал от правительства и Центробанка активно сдерживать отток капитала. При определенных обстоятельствах, национальная валюта может укрепиться до 88-90 рублей за доллар.