Захарова: пограничный вопрос между Россией и Китаем окончательно решён

Захарова: пограничный вопрос между Россией и Китаем окончательно разрешён, фото: МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, отвечая на вопрос журналистов о территориальной принадлежности острова Большой Уссурийский, заявила о том, что Россия и Китай окончательно утвердили пограничный вопрос, и поделили остров ещё в 2005 году.

«Урегулирование ознаменовала ратификация в 2005 г. дополнительного соглашения о российско-китайской государственной границе на ее восточной части, в соответствии с которым остров Большой Уссурийский был поделен между сторонами», - заявила Захарова.

Дипломат добавила, что Москва и Пекин давно не спорят на территориальные темы, и выстроили прочную систему взаимодействия в сфере пограничного сотрудничества. На границе между КНР и Россией успешно действует межправительственная комиссия, которая обсуждает и решает все возникающие вопросы.

Ранее KP.RU сообщил, что МИД России предупредил Японию, рекомендовав прекратить обострять территориальный вопрос о принадлежности Курильских островов.