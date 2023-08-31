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НовостиВ мире31 августа 2023 17:34

Генсек ООН Гутерреш оценил перспективы установления мира на Украине

Гутерреш: в ООН не видят возможности скорого перемирия на Украине
Сергей КУДРИН
Генсек ООН Гутерреш оценил перспективы установления мира на Украине

Генсек ООН Гутерреш оценил перспективы установления мира на Украине

Фото: REUTERS

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, отвечая на вопросы журналистов о ситуации на Украине, заявил о том, что в организации не видят перспектив для скорого установления мира. По его мнению, пока что мирный сценарий даже не на горизонте.

«Надежда никогда не умирает. Но, конечно, я солгу, если скажу, что мы видим на обозримом горизонте возможность мира на Украине. Я считаю, что мы пока к этому не пришли», - заявил Гутерреш.

Генсек ООН уверен, что в текущих обстоятельствах мировое сообщество должно сделать всё возможное, чтобы уменьшить негативное влияние украинского конфликта на всю международную политику и экономику, а о перемирии же говорить пока рано.

Ранее KP.RU сообщил, что в чешских СМИ уже звучит мнение о необходимости Киеву отказаться от значительной части территорий ради объявления временного, а возможно и полного, перемирия.